Askeri helikopter düştü: 11 asker kayıp

Florida’nın kuzeybatısında yer alan Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nde dün akşam gerçekleştirilen gece eğitimi sırasında askeri helikopter düştü. Yerel saatle dün akşam 20.30 sıralarında helikopterin kaybolduğu rapor edilirken, gece 02.00 civarında arama kurtarma ekiplerinin enkaz parçalarına ulaştığı bildirildi. Helikopterde bulunan 7’si denizci olmak üzere 11 askere ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Helikopterin orduya ait bir sahil şeridi üzerinde gerçekleştirdiği rutin bir eğitim görevi sırasında düştüğü ifade edildi.



