Askere gitmemek için 81 yaşındaki kuzeniyle evlendi

UKRAYNA'DA zorunlu olan askerlik görevinden kaçmak isteyen 24 yaşındaki genç, 81 yaşındaki engelli kuzeniyle evlendi. Yaşanan olay Ukrayna basınında geniş yer buldu.

"ÇOK İYİ BİR EŞ

Ukrayna'da askerlik hizmeti belli bir yaşa gelmiş gençler için zorunlu. Ancak bazı istisnaları var, mesela engelli eşine bakmak zorunda olan kişiler askere gitmek zorunda değil. 24 yaşındaki Alexander Kondratyuk da bu istisnai durumdan faydalanmak istemiş ve kendisinden 57 yaş büyük, 81 yaşındaki engelli kuzeni ile evlenmiş. Durum şüpheli bulununca gazeteciler 81 yaşındaki Zinaida Illarionovna'ye bu durumu sormuş. Ancak kadın tüm iddiaları reddederek Alexander'ın çok iyi bir eş olduğunu, kendisine çok iyi baktığını söylemiş. Ancak komşularla yapılan görüşmelerde Alexander'ın eşinin oturduğu yere pek uğramadığı ortaya çıkmış.

KOMŞULARI 'KOCASI ORTADA YOK' DEDİ

Komşuları Zinaida'nın pek çok ziyaretçisi olduğunu söylemişler. Yaşlı kadının yeğenleri, torunları, kızları, vs. sürekli ziyaretine gelse de kocasını gören pek olmamış. Yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadının evli olduğunu gösteren tek şey nikah belgesi. O da sadece Alexander askere alınmak istendiğinde ortaya çıkıyor. Ne zaman askerlik hizmeti hatırlatılsa Alexander sevgili engelli eşine bakmak zorunda olduğu için askere gidemeyeceğini beyan etmek için nikah evrakını gösteriyormuş. Bir de eşinin engelli raporunu.Her ne kadar şüpheli gibi görünse de Alexander'ın askere gitmeme hakkı var.

"ASKERE GİTMEME HAKKI VAR"

Vinnitsa bölgesindeki askere alma dairesi yetkilisi Aleksandr Danilyuk, 24 yaşındaki Alexander'ın askere gitmeme hakkının olduğunu belirtti. Danilyuk, "Resmi belgeleri gösterdiği sürece askerlikten muaf, yapacak hiçbir şey yok." ifadelerini kulandı. Ancak uzmanlar Zinaida'nın komşularının tanık olarak dinlenmesi gerektiğini söyledi.