asker silah arkadaşlarını vurdu

BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberinde, Merkez Yedek Polis Gücü (CRPF) mensubu paramilis askerin, tartıştığı 4 silah arkadaşını vurarak öldürdüğü, birini ağır yaraladığı belirtildi.
Bijapur bölgesindeki Basuguda kampında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatılırken saldırgan askerin gözaltına alındığı kaydedildi.
CRPF'nin, bölgede Maocu isyancılara karşı düzenlenen operasyonlara destek verdiği ifade edildi.
Maden zengini Çatisgarh eyaleti, 30 yılı aşkın süredir şiddet olaylarına sahne oluyor.
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