Aşiretler ÖSO’ya destek verecek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Özel Kuvvetleri’nin desteğiyle ‘Fırat Kalkanı’ harekâtını yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), El Bab’a yönelik büyük operasyon için Türkmen ve Arap aşiretlerle temasa geçti. Menbiç Tümeni Komutanı Abu Ali Raslen, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, “Menbiç ve El Bab’da bulunan Beniasid, Bubenne, Elon, Kaneyim, Şabi, Sıresat, Beggara, Hanedi ve Ennacar aşiretleri ile ÖSO komutanları bağlantı kurdu. Olumlu geçen görüşmelerde ortak hareket edilmesi yönünde kararlar alındı. Aşiretler, El Bab ve Menbiç sınırında büyük kuşatma operasyonu için hazırlık yapıyor. Türkiye’nin talimat vermesiyle gereken yapılacak” diye konuştu.

AŞİRET LİDERİNİN OĞLU KAÇIRILDI

Beniasid Türkmen aşiretinin lideri Ali Hüseyin Asidi’nin oğlu Muhammed Hayr Allevi’nin 6 gün önce PYD tarafından Menbiç’teki evinden kaçırıldığı öğrenildi. PYD’nin aşiretlerin ÖSO’ya destek vermemesi için aşiret liderinin oğlunu kaçırdığı değerlendiriliyor. Öte yandan Dabık yakınında bulunan ve DAEŞ’li teröristlerle çatışmayı sürdüren ÖSO Akterin Köyü’nü ele geçirirken, 10’un üzerinde DAEŞ’li terörist öldürüldü. TSK ise DAEŞ’e ait 68 hedefi 80 çok namlulu roketatar ve 31 tankla vurdu.

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