Aşiretler ÖSO’ya destek verecek

AŞİRET LİDERİNİN OĞLU KAÇIRILDI
Beniasid Türkmen aşiretinin lideri Ali Hüseyin Asidi’nin oğlu Muhammed Hayr Allevi’nin 6 gün önce PYD tarafından Menbiç’teki evinden kaçırıldığı öğrenildi. PYD’nin aşiretlerin ÖSO’ya destek vermemesi için aşiret liderinin oğlunu kaçırdığı değerlendiriliyor. Öte yandan Dabık yakınında bulunan ve DAEŞ’li teröristlerle çatışmayı sürdüren ÖSO Akterin Köyü’nü ele geçirirken, 10’un üzerinde DAEŞ’li terörist öldürüldü. TSK ise DAEŞ’e ait 68 hedefi 80 çok namlulu roketatar ve 31 tankla vurdu.
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