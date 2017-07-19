Artık tek kadın kraliçe olmayacak

İNGİLTERE ve Galler’de resmi olan tek kadın İkinci Elizabeth iken, Ekim ayında 10 pound üzerine ölümünün 200’nci yılı dolayısıyla yazar Jane Austen’in resmi basılacak. İngiltere Merkez Bankası, 10 poundun tasarlanmış son halini kamuoyu ile paylaştı. Eylül ayında kullanılmaya başlanacak paralar, ince ancak klasik paralardan daha dayanıklı, çamaşır makinasına bile girebilecek sağlamlıkta olacak.Geçen sene Merkez Bankası yöneticisi Mark J. Carney, 5 poundun dayanıklılığını göstermek için parayı köriye batırmıştı.