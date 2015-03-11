art arda istifalar geliyor

EMNİYET teşkilatından edinilen bilgiye göre Ferguson Polis Departmanı Şefi Thomas Jackson da istifa etti. Jackson'ın istifa mektubunu önümüzdeki saatlerde ilgili makamlara ulaştırması bekleniyor. ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Ferguson kasabasının Kent Meclisi Başkanı John Shaw, kasabasında polisin siyah nüfusa karşı ırkçı ve ayrımcı uygulamalar sergilediği ve onların anayasal haklarını "rutin ve sistematik biçimde" ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Shaw, yaptığı açıklamada, Ferguson'un son aylarla karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinden gelerek daha güçlü bir toplum haline geleceğini söyleyerek Ferguson polisinin asla Afrikalı Amerikalıları hedef almadığını kaydetmişti. ABD Adalet Bakanlığı, bir süre önce açıkladığı raporunda, Missouri eyaletine bağlı Ferguson kasabasında, polisin siyah nüfusa karşı ırkçı ve ayrımcı uygulamalar sergilediği ve onların anayasal haklarını "rutin ve sistematik biçimde" ihlal ettiği tespitine varmıştı. Ferguson'da 9 Ağustos 2014'te Darren Wilson isimli 28 yaşındaki bir polis, 18 yaşındaki siyah genç Michael Brown'a ateş ederek ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından oluşturulan jürinin aylar sonra, polis memuru Wilson'ın yargılanmasını gerektirecek bir suç olmadığı kararına varması, ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.