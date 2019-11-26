Arnavutluk'ta 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde peş peşe depremler
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ülkede Adriyatik Denizi açıklarında yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
DÜNYA 26.11.2019, 09:24 26.11.2019, 09:27
AVRUPA Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem sebebiyle şu ana kadar yalnızca bir kişinin panik sebebiyle balkondan atlayarak yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.
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