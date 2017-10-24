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Arka arkaya rezalet görüntüler! PKK sokağa dökülüyor, Avrupa izliyor

Son iki hafta içerisinde, terör örgütü PKK üyeleri Avrupa'nın bir çok kentinde 100'e yakın eylem gerçekleştirirken, bu ülkelerin yetkilileri yapılan terör propagandasına sessiz kalmayı tercih ediyor

Arka arkaya rezalet görüntüler! PKK sokağa dökülüyor, Avrupa izliyor

Son iki hafta içerisinde, terör örgütü PKK üyeleri Avrupa'nın bir çok kentinde 100'e yakın eylem gerçekleştirirken, bu ülkelerin yetkilileri yapılan terör propagandasına sessiz kalmayı tercih ediyor

24 Ekim 2017 Salı 14:34
Arka arkaya rezalet görüntüler! PKK sokağa dökülüyor, Avrupa izliyor
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesi ve salıverilmesini talep eden örgüt üyeleri, sadece Almanya'da 20 farklı noktada propaganda eylemi düzenlerken, Avusturya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, İsviçre, İtalya, Belçika, Yunanistan, Galler ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde onlarca protesto düzenledi.

ÇOK RAHATLAR

Brüksel'de son bir ay içerisinde üç kez polis kontrolünde PKK pankart ve flamalarını sallayan örgüt yandaşları, diğer Avrupa kentlerinde de aynı tolerans ve rahatlığı yaşıyor. Avusturya'nın Graz şehrinde belediye otobüs ve tramvaylarının yanı sıra, şehrin en büyük reklam panosunda da örgüt propagandası için reklamlar verildi.

AVRUPA KONSEYİ ÖNÜNDE SÜRESİZ EYLEM

HDP'nin firari milletvekilleri, PKK'nın Avrupa sorumluları, Kuzey Irak'tan Goran Hareketi yetkilileri, MLKP'nin siyasi kolu olarak anılan ESP'nin Avrupa Sorumlusu, gurbetçilere karşı terör eylemlerine başlayacağını duyuran PKK Avrupa gençlik yapılanması ve bir çok örgüt üyesinin katılımıyla Avrupa Konseyi (AK) önünde başlayan protestoda, İşkenceyi Önleme Komitesi'nden (CPT) Öcalan'ı ziyaret etmeleri talep edildi.

Beş kişilik bir grubu kabul eden CPT, olumsuz yanıt vererek örgüt yandaşlarına kapıyı kapattı. Toplanan kalabalık örgüt elebaşına ziyaret gerçekleşene kadar AK ve CTP önünde süresiz oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

(Kaynak: Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
AvusturyaAbdullah öcalanPKKAvrupaDünyaGüncel
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