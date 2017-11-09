Araştırma yapıyorum diye kadınları tuzağına düşürüp tecavüz etti

HOLLANDA'DA yıllarca kendisini doktor olarak tanıtan ve "cinsel uyarı araştırması" bahanesiyle çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunan sahte doktor 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI
Ülkenin güneyindeki Tilburg kentindeki bir spor salonunda masör olarak çalışan Ron O. 2007 yılından itibaren çevresine kendisini doktor olarak tanıttı. Evine davet ettiği kadınlara, Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi'nde "cinsel uyarı araştırması" yaptığını söyleyen Ron O., araştırmaya katılanlara 200 euro vereceğini söyledi.
12 KADINA TECAVÜZ ETTİ
Sahte doktor, kimi zamanda kadın kurbanlarını leğen kemiği ve meme araştırması bahanesiyle kandırdı. Ron O., cinsel yolla bulaşan hastalık taraması gerekçesiyle bir çok kadına anal ve vajinal muayene yaptı. Kurbanlardan birinin 2015 yılı sonunda şikayette bulunması üzerine, Ron O.'nun doktor olmadığı ortaya çıktı. 12 kadın kendilerine tecavüz ettiği gerekçesiyle sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
4 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Savcı, Ron O.'nun 6 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Ancak mahkeme, tecavüzün hukuki olarak kanıtlanamadığı gerekçesiyle, sanığın taciz suçundan 4 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. "Dost canlısı, iyi biri' Bazı kurbanlar, sahte doktor Ron O.'yu yıllardır tanıdıklarını belirterek, onu "dost canlısı, iyi biri" olarak tanımladılar. Kurbanlar, sanığın her "tıbbi müdahale" öncesi kendilerinden izin istediğini söylediler.
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