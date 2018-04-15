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Arap Birliği'nden flaş çağrı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap liderleri "tek ses olmaya" çağırdı

Arap Birliği'nden flaş çağrı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap liderleri "tek ses olmaya" çağırdı

15 Nisan 2018 Pazar 18:39
Arap Birliği'nden flaş çağrı
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GENEL Sekreter Ebu Gayt, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan  Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap  Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Arap coğrafyasındaki krizlere yönelik bir  Arap mutabakatı olması gerektiğini belirterek, bu ülkelerin liderlerini "tek ses  olmaya" çağırdı.

 Filistin sorununun yanı sıra Suriye, Yemen ve Libya'daki krizlerin,  Arapların milli güvenliğini etkilediğine, çözümsüzlüğün sürmesinin samimi çabalar  önünde engel oluşturduğuna ve kendilerini zayıflattığına dikkati çeken Ebu Gayt,  Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü için daha çok siyasi ve maddi  desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma yönündeki kararını  kınayan Ebu Gayt, Arap toplumunun, tarafsızlığını kaybeden ABD'ye karşı  uluslararası bir duruş sergilenmesi konusunda başarılı olduğunu söyledi.

Yemen'in, İran müdahalelerinin en bariz örneği olduğuna işaret eden  Ebu Gayt, "Tehdit altında olan vatanlar, Arapların vatanlarıdır. Arap Milli  Güvenliği konusundaki uzlaşının yokluğu, başkalarını içişlerimize müdahale etmeye  sevk ediyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ArapEbu Gayt
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