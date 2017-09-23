Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor

MYANMAR'DAKİ şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Teknaff kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman geçici mülteci kamplarında barınıyor.
Fotoğraf karelerine Arakanlı Müslümanların kamplardaki zor yaşam mücadelesi yansıyor.
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