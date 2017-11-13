Arakan Müslümanı kadınlar seks kölesi yapılıyor

21 yaşındaki Arakan Müslümanı Halime, Bangladeş'e geldikten sonra nasıl seks kölesi yapıldığını BBC'den Noima İkbal'e anlattı: "Bangladeş'e geldiğimizde bizi bir kampa yerleştirdiler. Burada Bangladeşli bir adam bize biraz yemek verdi. Bana eşini kaybettiğini, iki çocuğunun olduğunu söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini de söyledi." Halime, adama inandığını ve Cox's Bazar'daki evine gittiğini anlatıyor.

"Eve girdiğimde aynı benim gibi yedi ya da sekiz genç kadın gördüm. Dehşete düşmüştüm. O evde birçok erkekle ilişkiye girmeye zorlandım." Halime, üç ay önce Arakan bölgesindeki şiddetten kaçarak Bangladeş'e gelmiş. Ailesinin nerede olduğunu hâlâ bilmiyor. Bangladeş'e komşularıyla birlikte kaçmış.

'Gecede üç hatta dört erkek getiriyorlardı'

Arakan Müslümanı mültecilerin yarısından çoğu çocuk yaşta. Myamar ordusu ve Arakan'da yaşayan bazı Budistlerin uyguladığı şiddetten kaçmaya devam ediyorlar.

Halime Bangladeş'te zorla tutulduğu evi bir kadının işlettiğini söylüyor.

"Bana makyaj yapıp süsleyip püslüyorlardı. Bazen gecede üç hatta dört erkek getiriyorlardı. Çok zordu. Günlerce kanamam oluyordu." Halime o evde kaldığı sürece kendisine hiç para verilmediğini de anlatıyor ve sadece üç öğün yemek aldıklarını söylüyor.

Bir akşam eve gelen adamlardan birisi Halime'ye yardım etmeye karar vermiş.

"Polis memuruydu. Seks için gelmişti. Ama hikâyemi dinledikten sonra bana 'bacım' diye hitap etmeye başladı. Bütün gece kaldı ama bir şey yapmadık. Ardından bana telefon numarasını verip gitti." Halime bir gün evin işletmecisi kadının saldırısına uğradığını ve yaralarının 15 gün iyileşmediğini söylüyor.

Kaçış

Evden kaçmak için bir plan hazırlamaya başlamış ve kendisini ziyarete gelen bir adam uyuduğunda, adamın telefonuyla polis memurunu aramış. Polis memuru, yanında altı kişiyle birlikte gece yarısında gelmiş: "Beni ve altı kızı daha kurtardı. Bize 'artık özgürsünüz' dedi." Ancak Halime Cox's Bazar'ı terk edememiş. Bangladeş'te gidebileceği başka bir yer bilmediğini söylüyor.

Parası da olmayan Halime, seks işçiliğinden başka çaresinin kalmadığını anlatıyor.

Kendisi gibi seks işçiliği yapan bir kadınla birlikte yaşamaya başlamış.

Tüm bunlar elbette ki genç Halime'nin hayalini kurduğu bir hayat değil: "Beş vakit namaz kıldığım günlere geri dönmek istiyorum. Ailemle birlikte yediğim yemekleri özlüyorum. Ailemle birlikte sahip olduğumuz Myanmar'daki hayatımıza geri dönmek istiyorum." Bangladeş hükümeti, yardım kuruluşlarının istismar ve taciz olaylarını engellemek için elinden geleni yaptığını söylüyor.

Birleşmiş Milletler de, Bangladeş'e kaçan Arakan Müslümanlarının yaşam koşullarını iyileştirecek projelere kapılarının açık olduğunu ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Fillip Grandi iki temel risk gördüğünü söylüyor ve bu riskleri şöyle sıralıyor:

Hiçbir şeyini alamadan Bangladeş'e kaçanların cinsel anlamda istismara uğraması.

Bu travmayı yaşayan insanların gelecekleri.