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Arakan'da tekne alabora oldu! 16 ölü

Arakan'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçan Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu. Teknede 130 kişinin olduğunu belirtilirken 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Arakan'da tekne alabora oldu! 16 ölü

Arakan'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçan Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu. Teknede 130 kişinin olduğunu belirtilirken 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

28 Eylül 2017 Perşembe 20:17
Arakan'da tekne alabora oldu! 16 ölü
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MYANMAR'IN Arakan eyaletinde Müslümanlar'a yönelik zulüm ve katliam devam ederken acı' haberler birbiri ardına geliyor. Başta birçok Müslüman lider olmak üzere, uluslarası kamuoyu olanlara henüz güçlü bit tepki vermedi. Bölgeden ise yeni bir facia haberi geldi.
 
Bangladeş basınında yer alan habere göre, emniyet yetkilisi Abul Khayer yaptığı açıklamada, Arakan'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Müslümanları taşıyan teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olduğunu bildirdi.
 
'130 MÜSLÜMAN VARDI'
 
Hem denizdeki dalgalanmalar hem de kapasitesinin üzerinde insan taşıdığı için batan teknedeki 16 kişinin cansız bedenine Inani Kumsalı'nda ulaşıldığını aktaran Khayer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
 
Cesedine ulaşılan Arakanlı Müslümanların çoğunun çocuk olduğunu söyleyen yetkililer, teknedeki 2'si kadın 4 Arakanlı Müslüman'ın da sağ kurtarıldığını ve hastaneye sevk edildiğini belirtti.
 
Bu arada Uluslararası Göç Örgütü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, teknede 130 Arakanlı Müslüman'ın bulunduğunu duyurd
 
200'DE FAZLA KÖYÜ YOK ETTİLER
 
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayata gözlerini yumdu. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
 
Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.
 
Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 80'i çevre ülkelere sığındı.
 
Halihazırda Myanmar'da kalan 300 bin civarındaki Arakanlı Müslüman'ın on binlercesi de Bangladeş'e kaçmaya çalışıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
ArakanArakandaMÜSLÜMANLAR
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