Aracını yayaların üzerine sürdü ve...

KUDÜS'TE bir saldırgan, arabasını tramvay durağının yanında bekleyen yayaların üzerine sürdü. Filistinli olduğu iddia edilen saldırganın sonrasında aracından inerek etraftan geçenleri bıçaklamaya çalıştığı açıklandı. Jerusalem Post'un haberine göre; beş kadın polisi yaralayan saldırgan, polis tarafından vuruldu. Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, olayın Doğu ile Batı Kudüs'ü ayıran sınırdaki polis kontrol noktasının yanında meydana geldiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri olayın terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruyor.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 10:26