Arabayla girdiler botla çıktılar

İSPANYA'DA günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu birkaç şehirde sel meydana geldi.

Albacete bölgesinde bir kadın ve bir adam, bulundukları aracın sel sularında sürüklenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Meydana gelen selde birçok araçta ve yapıda maddi hasar meydana gelirken, bazı kişiler de evlerine sel sularının girmesi sonucu, evlerinde mahsur kaldı.

Caudete şehrinde ise arama kurtarma çalışmaları sırasında, araç ve evlerde mahsur kalan 13 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendi evinin çatısında mahsur kalan iki kişinin helikopterle kurtarıldığı görüldü.