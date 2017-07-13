Arabadaki kadın Putin’in sevgilisi mi?

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortaya çıkan son görüntüleri Putin'in yeni bir sevgilisi olduğu söylentilerini beraberinde getirdi. Görüntülerde, kırmızı bir elbisesi bulunan kadının bulunduğu aracın kapısını açmaya çalışan Putin, daha sonra kadının uyarısı üzerine kapıyı hızlı bir şekilde geri kapatıyor. Putin'in kendisini kameralar nedeniyle uyarıldığı ve kapıyı bu nedenle kapattığı düşünülüyor. Putin'in 34 yaşındaki atlet Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğu spekülasyonları bulunuyor. Rus basınında çiftin çocukları bulunduğu da iddia edilmişti.
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