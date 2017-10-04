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AP'de Katalonya için çok sert sözler! "Orantılı şiddete..."

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Şiddet siyasette hiçbir çözüm getirmez fakat hukuk devletini koruma söz konusu olduğunda orantılı bir şekilde başvurmak zorunda kalınabilir." dedi

AP'de Katalonya için çok sert sözler! "Orantılı şiddete..."

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Şiddet siyasette hiçbir çözüm getirmez fakat hukuk devletini koruma söz konusu olduğunda orantılı bir şekilde başvurmak zorunda kalınabilir." dedi

04 Ekim 2017 Çarşamba 19:50
AP'de Katalonya için çok sert sözler! "Orantılı şiddete..."
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AVRUPA  Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Katalonya'daki bağımsızlık  referandumu konulu oturum düzenlendi.
 
AB Komisyonu'nun görüşünü AP üyeleri ile paylaşan Timmermans,  Katalonya'daki şiddet olaylarının tüm AB ülkelerinde tepkiyle karşılandığını  belirtti.
 
Timmermans, "Şiddet siyasette hiçbir çözüm getirmez fakat hukuk  devletini koruma söz konusu olduğunda orantılı bir şekilde başvurmak zorunda  kalınabilir. Hukuk devletine saygı temel kuraldır. Hukuk devleti tek  dayanağımızdır ve güçsüzleri güçlülere karşı koruyan temel dayanağımızdır.  Bazıları demokrasiyi hukuk devleti prensiplerini alaşağı etmek için kullanıyor."  ifadelerini kullandı.
 
Oturumda söz alan AP'deki Hristiyan Demokratlar Grubu (EPP) Başkanı  Manfred Weber de AB üyesi bir ülke olan İspanya'nın toprak bütünlüğünü  savunduklarını ifade etti.
 
Weber, "Şimdilik herkes ayrılıkçıların düşüncelerini konuşuyor.  Kimsenin ülkenin geri kalanının ne dediğiyle ilgilendiği yok. Katalan yönetimi  yasa dışı açıklamalara son vermelidir. Referandum geçerli değildir. Gösterileri  onaylamıyoruz. AB’nin İspanya’nın iç işi olan bu konuya müdahale hakkı yoktur."  dedi.
 
“İspanya’yı terk eden AB’yi de terk eder.” diyen Weber, Katalan  yönetimine gelecekte olabilecekler konusunda sorumluluklarını bir kez daha gözden  geçirme çağrısı yaptı.
 
"Bu referandum bir sorumsuzluktur"
 
Taraflara diyalog ve destek çağrısını yineleyen Sosyal Demokrat Grup  (S&D) Başkanı Gianni Pittella da "Tek taraflı bağımsızlık ilanı başka  provokasyonlara ve yangının alevlenmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.
 
Hukuk dışı bir referandumun gerçekleştirilemeyeceği ve hukuki olmayan  sonuçla Katalonya’nın yönetilemeyeceğini dile getiren Liberal Grup (ALDE) Başkanı  Guy Verhofstadt da "Bu referandum bir sorumsuzluktur. Sadece AB veya İspanya için  değil Katalonya için de bir sorumsuzluktur. Yasa dışıdır. Tüm tarafları gerilimi  düşürmeye bir masa etrafında müzakereye davet ediyorum." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Verhofstadt, "Katalonya’nın geleceği benim ait olduğum Flaman  (Belçika) toplumunun geleceğidir." diyerek, Belçika'nın Flaman bölgesinde de  benzer bir bağımsızlık hareketi riskine dikkati çekti.
 
Katalan yönetiminin başarısız bir strateji yürüttüğünü iddia eden  Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller de, "İspanya yönetimi ve polisinin yürüttüğü  baskıcı tavrı kınıyorum. (AB Komisyonu Başkanı) Juncker, Brüksel’de oturup olan  biteni izleyemez. Şiddete karşı diyaloğu ortaya çıkarmalıyız." dedi.
 
Aşırı sağı temsil eden Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) adına söz  alan Raymond Finch ise Madrid yönetiminin şiddetli müdahalesini eleştirerek,  "İspanya neden referandumun sonucunu geçersiz ilan etmek yerine şiddetle  bastırmayı tercih etti. Bu böyle devam ederse yangın daha başka yerlere  yayılacak” ifadeleriyle referandumun yenilenebileceği uyarısında bulundu.
 
AB Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada, Katalonya'da düzenlenen  bağımsızlık referandumunun İspanya Anayasasına göre yasal olmadığı belirtilmişti.
 
İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği referanduma,  İspanyol güvenlik güçleri sert şekilde müdahalede bulunmuş, çıkan olaylarda 844  kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ApKatalonyaFrans Timmermans
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