Antibiyotikler yeni suratını öldürdü, ikinci defa yüz nakli oldu

43 yaşındaki Fransız Jerome Hamon, dünyada ikinci kez yüz nakli yapılan ilk hasta olarak tarihe geçti. Genetik bir hastalık sebebiyle 2010'da yüz nakli yapılan Hamon'un ilk ameliyatı başarılıydı.

YENİ YÜZÜ ANTİBİYOTİK YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Ancak 5 yıl sonra soğuk algınlığı için aldığı antibiyotik, vücudunun "yeni yüzünü" reddetmesine yol açtı. Yüzü, yavaş yavaş ölen Jerome Hamon, yeniden bıçak altına yattı, ölü dokular temizlendi.

YÜZSÜZ KALDI

2017'de Paris'te hastaneye yatan Hamon, aylarca yüzü olmadan yaşadı. 22 yaşında Paris yakınlarında hayatını kaybeden bir genç, Hamon için umut oldu.

ÜÇÜNCÜ YÜZÜNÜ KAYBETMEMEK İÇİN ÇABALIYOR

Jerome Hamon'un ikinci yüz nakli ameliyatı1 16 Ocak'ta gerçekleştirildi. Doktorları ameliyatın şimdilik başarılı olduğunu söylüyor.

Yeni yüzüyle çok daha genç bir görünüme kavuşan Hamon, üçüncü yüzünü de kaybetmemek için özel ilaçlar alıyor. Hamon'ın tek dileği ise bir an önce hastaneden çıkmak.