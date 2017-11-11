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Anlaştılar! Ürdün, Rusya, ve ABD...

Ürdün, Rusya ve ABD'nin Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi

Anlaştılar! Ürdün, Rusya, ve ABD...

Ürdün, Rusya ve ABD'nin Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi

11 Kasım 2017 Cumartesi 23:58
Anlaştılar! Ürdün, Rusya, ve ABD...
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ÜRDÜN resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Enformasyon  Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD, Rusya ve Ürdün'den  yetkililerin başkent Amman'da bir araya gelerek, Suriye'nin güneyinde  çatışmasızlık bölgesi kurulması noktasında anlaşmaya vardığını duyurdu.
Anlaşmanın Suriye'de şiddet olaylarını durdurmak ve krize  sürdürülebilir siyasi çözüm bulmak amacıyla ortak üçlü çabalar çerçevesinde  atılmış bir adım olduğunu belirten Mumeni, "Yeni anlaşma, üç ülkenin 7 Temmuz'da  Suriye'nin güneybatısındaki temas noktaları boyunca ateşkes sağlanması anlaşması  açısından yaptığı düzenlemeleri destekliyor." ifadelerini kullandı.
 
Ürdün'ün girişimiyle söz konusu üç ülke arasında Mayıs ayında başlayan  görüşmeler, ateşkesin desteklenmesi, ülkede yeniden istikrar sağlanana kadar  gerginliğin düşürülmesi ve bölgeye insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi  anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ÜrdünRusyaABDSuriye
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