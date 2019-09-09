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Anlaşmasız Brexit'i durduran tasarıya Kraliçe'den onay

Büyük bir kaos yaşanan İngiltere'de muhaliflerin Başbakan Johnson'ın planlarını alt üst eden düzenlemesi artık yasalaştı. Köşeye sıkışan Johnson'ın AB'den üç aylık erteleme daha isteyip istemeyeceği kritik soru

DÜNYA 09.09.2019, 18:13
Anlaşmasız Brexit'i durduran tasarıya Kraliçe'den onay
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İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı.
 
Muhalefet patilerinin, iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçirdiği anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarı, bugün Kraliçe'nin onayını alarak yasalaştı.
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ve üst kanadı Lordlar Kamarası tasarıyı geçen hafta onaylamıştı.
 
Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.
 
AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.
 
Ancak İngiliz basınının hükümet içi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Başbakan Boris Johnson, bu yasayı uygulamamak için direnmeyi ve fiili durum yaratarak ülkeyi 31 Ekim'de AB'den ayırmayı planlıyor.
 
Johnson'ın bu yolu seçmesi halinde milletvekillerinin konuyu yargıya taşıması ihtimali bulunuyor.
 

#Brexit #kraliçe
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