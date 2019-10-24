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Anlaşma imzalandı! Bir ülke daha Türkiye’ye vizeyi kaldırdı

Türkiye ile Surinam karşılıklı olarak vizeleri kaldırdı. Böylece Türklere vize uygulamayan ülke sayısı 116'ya yükseldi.

DÜNYA 24.10.2019, 10:34
Anlaşma imzalandı! Bir ülke daha Türkiye’ye vizeyi kaldırdı
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TÜRKİYE ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

90 GÜN BOYUNCA VİZEDEN MUAF OLUNACAK

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu pasaportlara sahip Türk vatandaşları, Surinam'a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

116 ÜLKE VİZE İSTEMİYOR

Böylece Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülke sayısı 116'ya yükseldi.

#türkiye #Surinam #vize
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