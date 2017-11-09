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Ankara tepki gösteriyor... Rusya geri adım atmıyor...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kürtlerin Suriye geleceğinin belirlenmesinde rol almaları gerektiği görüşünü tekrarlayarak, Moskova'nın inisiyatifiyle organize edilecek Suriye Ulusal Birlik Kongresi'nin yerinin ve katılımcılarının belirlenmek üzere olduğunu duyurdu.

Ankara tepki gösteriyor... Rusya geri adım atmıyor...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kürtlerin Suriye geleceğinin belirlenmesinde rol almaları gerektiği görüşünü tekrarlayarak, Moskova'nın inisiyatifiyle organize edilecek Suriye Ulusal Birlik Kongresi'nin yerinin ve katılımcılarının belirlenmek üzere olduğunu duyurdu.

09 Kasım 2017 Perşembe 19:20
Ankara tepki gösteriyor... Rusya geri adım atmıyor...
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DÜZENLENDİĞİ haftalık basın toplantısında Ankara’nın iptal edildiğini duyurduğu Suriye Ulusal Birlik Kongresi hakkında yeni açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, “Suriye'nin geleceğini belirleme vazifesini üstlenecek Ulusal Birlik Kongre görüşmelerine Suriye’deki Kürtlerin katılması gerektiği görüşümüz değişmemiştir. Katılmalılar. Suriye kongresinin kesin tarihi, nerede yapılacağı ve kimlerim katılımcı olacağı final aşamada. Organizasyona son nokta konduğunda kamuya Suriye Ulusal Birlik Kongresiyle ilgili somut açıklama yapacağız” ifadelerini kullandı.

ANKARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya’nın daha önce Suriye Ulusal Birlik Kongresi ilk oturumunun aralarında PYD temsilcilerinin de bulunduğu 33 grup ve Şam yönetimi katılımıyla 18 Kasım tarihinde Rusya’nın Soçi şehrinde yapılacağı anonsu Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Ankara’nın PYD rahatsızlığını Moskova’ya iletildiğini ve Suriye kongresinin ertelendiğini duyurmuştu. Kalın’ın açıklamasından birkaç saat önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, sitesindeki kongre duyurusunu silmiş, yeni tarih ise duyurulmamıştı. Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Zaten kesin tarih yoktu. Bu nedenle Suriye kongresinin ne iptal edilmiş ne de ertelenmiştir. Yapılacağı tarih ile katılımcılar listesi görüşülmeye devam ediliyor” demişti.

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