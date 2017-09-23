Ankara'nın tepkili olduğu seçimde, Öcalan posteri önünde oy kuyruğu

SURİYE'DE federasyon kurmayı hedefleyen Kürtler, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterleri önünde oy kullandı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN POSTERİNİN ÖNÜNDE OY KUYRUĞU

Suriye'nin kuzeyinde federasyon kurmayı amaçlayan Kürtlerin kontrol ettiği bölgelerde, yerel yöneticilerin seçimi için Cuma günü sandığa gidildi. 3 bin 732 mahalle, nahiye ya da köyün temsilcisi seçilecek.

Üç aşamalı seçim planının son aşamasında Ocak ayında ortak parlamento seçilmesi planlanıyor.

Kamışlı'daki seçim noktasında İmralı cezaevi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken ABDullah Öcalan'ın resminin asılı olduğu görüldü.

BOYKOT EDENLER DE VAR

DW Türkçe'nin haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu Demokratik Birlik Partisi (PYD) öncülüğündeki koalisyonun girişimiyle gerçekleşen seçimler, bazı muhalefet partilerince boykot edildi. Bu partilerin başında federasyon fikrine karşı çıkan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) geliyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Fabrice Balanche, "Bu seçimler bir demokrasi simülasyonu olacak. Çünkü çok partili bir sistem ya da özgürlük yok" yorumunda bulundu.

MÜSLİM: TALEBİMİZ FEDERALİZM

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin lideri Salih Müslim, komşu ülke Irak'ta referandum yapan Kürtlerin aksine bağımsızlık hedeflemediklerini söyledi. Müslim, "Biz Suriye'nin bir parçasıyız... Suriye'deki talebimiz ayrılık değil, talebimiz federalizm" diye konuştu.

ANKARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şam rejiminin geçen ay "şaka gibi" diye nitelediği seçimlere Ankara da tepkili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğini söylemişti.