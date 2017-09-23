Ankara'nın tepkili olduğu seçimde, Öcalan posteri önünde oy kuyruğu

SURİYE'DE federasyon kurmayı hedefleyen Kürtler, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterleri önünde oy kullandı.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN POSTERİNİN ÖNÜNDE OY KUYRUĞU
Suriye'nin kuzeyinde federasyon kurmayı amaçlayan Kürtlerin kontrol ettiği bölgelerde, yerel yöneticilerin seçimi için Cuma günü sandığa gidildi. 3 bin 732 mahalle, nahiye ya da köyün temsilcisi seçilecek.
Üç aşamalı seçim planının son aşamasında Ocak ayında ortak parlamento seçilmesi planlanıyor.
Kamışlı'daki seçim noktasında İmralı cezaevi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken ABDullah Öcalan'ın resminin asılı olduğu görüldü.
BOYKOT EDENLER DE VAR
DW Türkçe'nin haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu Demokratik Birlik Partisi (PYD) öncülüğündeki koalisyonun girişimiyle gerçekleşen seçimler, bazı muhalefet partilerince boykot edildi. Bu partilerin başında federasyon fikrine karşı çıkan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) geliyor.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Fabrice Balanche, "Bu seçimler bir demokrasi simülasyonu olacak. Çünkü çok partili bir sistem ya da özgürlük yok" yorumunda bulundu.
MÜSLİM: TALEBİMİZ FEDERALİZM
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin lideri Salih Müslim, komşu ülke Irak'ta referandum yapan Kürtlerin aksine bağımsızlık hedeflemediklerini söyledi. Müslim, "Biz Suriye'nin bir parçasıyız... Suriye'deki talebimiz ayrılık değil, talebimiz federalizm" diye konuştu.
ANKARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Şam rejiminin geçen ay "şaka gibi" diye nitelediği seçimlere Ankara da tepkili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğini söylemişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.