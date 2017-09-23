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Ankara'nın tepkili olduğu seçimde, Öcalan posteri önünde oy kuyruğu

Suriye'de federasyon kurmayı amaçlayan Kürtlerin organize ettiği ilk yerel seçimler yapıldı. Türkiye'nin tepki gösterdiği seçimde, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri dikkat çekti

Ankara'nın tepkili olduğu seçimde, Öcalan posteri önünde oy kuyruğu

Suriye'de federasyon kurmayı amaçlayan Kürtlerin organize ettiği ilk yerel seçimler yapıldı. Türkiye'nin tepki gösterdiği seçimde, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri dikkat çekti

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:20
Ankara'nın tepkili olduğu seçimde, Öcalan posteri önünde oy kuyruğu
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SURİYE'DE federasyon kurmayı hedefleyen Kürtler, terör örgütü  PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterleri önünde oy kullandı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN POSTERİNİN ÖNÜNDE OY KUYRUĞU

Suriye'nin kuzeyinde federasyon kurmayı amaçlayan Kürtlerin kontrol ettiği bölgelerde, yerel yöneticilerin seçimi için Cuma günü sandığa gidildi. 3 bin 732 mahalle, nahiye ya da köyün temsilcisi seçilecek.

Üç aşamalı seçim planının son aşamasında Ocak ayında ortak parlamento seçilmesi planlanıyor.

Kamışlı'daki seçim noktasında  İmralı cezaevi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken ABDullah Öcalan'ın resminin asılı olduğu görüldü.
BOYKOT EDENLER DE VAR

DW Türkçe'nin haberine göre, terör örgütü  PKK'nın  Suriye kolu  Demokratik Birlik Partisi (PYD) öncülüğündeki koalisyonun girişimiyle gerçekleşen seçimler, bazı muhalefet partilerince boykot edildi. Bu partilerin başında federasyon fikrine karşı çıkan  Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) geliyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu  Washington Enstitüsü'nden  Suriye uzmanı Fabrice Balanche, "Bu seçimler bir demokrasi simülasyonu olacak. Çünkü çok partili bir sistem ya da özgürlük yok" yorumunda bulundu.

MÜSLİM: TALEBİMİZ FEDERALİZM

Terör örgütü  PKK'nın  Suriye kolu PYD'nin lideri  Salih Müslim, komşu ülke  Irak'ta referandum yapan Kürtlerin aksine bağımsızlık hedeflemediklerini söyledi. Müslim, "Biz  Suriye'nin bir parçasıyız...  Suriye'deki talebimiz ayrılık değil, talebimiz federalizm" diye konuştu.

ANKARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şam rejiminin geçen ay "şaka gibi" diye nitelediği seçimlere  Ankara da tepkili.  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,  Türkiye'nin  Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğini söylemişti.

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