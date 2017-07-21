Ankara Büyükelçisi John Bass hakkında flaş karar!

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan'a atamak için Senato'ya aday gösterdi.John R. Bass, ABD. Dışişleri Bakanı John Kerry‘nin özel asistanı olarak görev yapmakta iken 7 Temmuz 2014 tarihinde görevi sona eren Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone‘nin yerine ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı. John R. Bass, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak 1 Ekim 2014 tarihinde göreve başlamıştı.Türkiye’de daha önce görev yapmayan John R. Bass, İngilizceden başka İtalyanca, Fransızca ve Türkçe biliyor.
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