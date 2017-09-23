Ana okulu öğretmenini, çok çekici olduğu gerekçesiyle işten attılar

RUSYA'DA Vitoria Demeshkina, isimli anasınıfı öğretmeni aşırı çekici olduğunu gerekçesi ile işten kovuldu.

VELİ ŞİKAYET ETMİŞ

Bir öğrenci velisi tesadüfen öğretmenin sosyal medya hesabı ile karşılaştı. Öğretmenin açık fotoğraflarını gören veli, durumu öğretmenin giyim ve yüz ifadesinin cinselliği çağrıştırdığını düşünürek okul yönetimine bildirdi.

ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLENİR DİYE KORKTULAR

Olayın duyulması üzerine diğer öğrenci velileride öğretmenin yaptıklarının yanlış olduğunu ve öğrencileri olumsuz yolda etkileyeceklerini söyleyerek öğretmene tepki gösterdiler.

MÜDÜR FOTOĞRAFLARINI SİL DEDİ

Açılan soruşturma sonrası okul yönetimi, fotoğrafların uygun olmadığını kabul ederek, öğretmene fotoğrafları silmesini söyledi. Öğretmen, fotoğrafların sadece hayatındaki bazı anları gösterdiğini ve herhangi bir şey çağrışmadığını söylerek silmeyi kabul etmedi.

ÖĞRETMEN ARKADAŞLARI DA ELEŞTİRDİ

Bunun üzerine okul yönetimi öğretmenin maaşını keserek işine son verdi. Öğretmenin bazı meslaktaşlarıda eğer öğretmensen uygun bir şekilde davranmalasın diyerek öğretmeni eleştirdiler.