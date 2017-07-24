Amerikan savaş gemileri boğazdan geçti

KARADENİZ 'DE 10-22 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna - ABD ortaklığında gerçekleştirilen Sea-Breeze 2017 tatbikatına katılan Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğaz ı'ndan geçti. Marmara Denizi’nden bugün saat 14.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı Ticonderoga sınıfı kruvazör 'USS Hue City' ile 64 borda numaralı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri 'USS Carney' saat 16.00’da, Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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