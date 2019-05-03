Amerikan ordusunda 20 bin asker tecavüze uğradı!

Ordu içinde yapılan bir anketin verilerinin derlendiği rapora göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker, bir şekilde tecavüze maruz kaldı. Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterirken, ordu içerisinde tecavüze uğrayıp bunu ilgili birime resmi olarak ihbar edenlerin sayısı ise 6 bin 53 olarak belirlendi.