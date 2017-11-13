Amerikan donanması savaş düzenine geçti

KUZEY Kore ile ABD arasında, savaşın bile telaffuz edildiği gerilim, siyasi söylem düzeyinde yumuşasa da Amerikan savaş gemileri pasifikteki devriyelerini sürdürüyor.

ABD'nin bölgede bulunan 3 uçak gemisi, USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz ile onlara eşlik eden Güney Kore gemilerinin okyanustaki ilerleyişi ilginç bir fotoğrafa yansıdı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin F/A-18E Süper Hornet tipi 3 jetinin de havadan koruduğu filo, Batı Pasifik'te TPX Images tarafından görüntülendi. Reuters'ın servis ettiği fotoğrafta; CVN 76 bordo numaralı USS Ronald Reagan, CVN 71 bordo numaralı USS Theodore Roosevelt, CVN 68 bordo numaralı USS Nimitz uçak gemileri ve Güney Kore gemileri savaş düzeninde ilerlerken görülüyor.