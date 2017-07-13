Almanya’ya yağmur değil zarar yağmış!

ALMAN Sigorta Şirketleri Birliği yağmur nedeniyle meydana gelen maddi hasar yüzünden 600 milyon euro zarar oluştuğunu ve ödeme yapılacağını açıkladı. Özellikle Almanya’nın kuzey ve kuzeydoğusunda etkili olan ve zaman zaman da aralıksız yağan yağmur nedeniyle zarar daha da büyüdü. Sadece Berlin’de 60 milyon euroluk hasar oluştu. Ayrıca sürekli yağan yağmur ve zaman zaman çıkan fırtına nedeniyle Berlin’i ziyaret eden turist sayısında da azalma olduğu belirtildi. Kötü hava koşulları nedeniyle şirketlerin, özellikle de turizm branşında elde edilen ciroların da düştüğü kaydedildi.