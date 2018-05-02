Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104618
ALTIN
175.116
DOLAR
4.1677
STERLİN
5.6680
EURO
4.9875
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te

Almanya'nın askeri kabiliyeti hakkında şok iddia

Almanya'nın askeri kabiliyetine ilişkin bir süre var olan kuşkuların giderek artıyor. Der Spiegel dergisinde yayınlanan bir haber, Almanya'nın NATO yükümlülüklerini gerçekten yerine getirip getirmediğine ilişkin soru işaretlerinin büyüdüğüne dikkat çekiliyor. DW İngilizce'nin haberinde ise Alman Hava Kuvvetleri'nin elinde sadece 4 adet Eurofighter'e savaşa hazır koruma getirebilecek miktarda füze olduğuna işaret ediliyor.

Almanya'nın askeri kabiliyeti hakkında şok iddia

Almanya'nın askeri kabiliyetine ilişkin bir süre var olan kuşkuların giderek artıyor. Der Spiegel dergisinde yayınlanan bir haber, Almanya'nın NATO yükümlülüklerini gerçekten yerine getirip getirmediğine ilişkin soru işaretlerinin büyüdüğüne dikkat çekiliyor. DW İngilizce'nin haberinde ise Alman Hava Kuvvetleri'nin elinde sadece 4 adet Eurofighter'e savaşa hazır koruma getirebilecek miktarda füze olduğuna işaret ediliyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:17
Almanya'nın askeri kabiliyeti hakkında şok iddia
banner404

Habere göre, uçakların savunma sistemindeki teknik bir sorun nedeniyle Alman ordusunun elindeki 128 adet Eurofighter savaş uçağının sadece 10'u, savaşa hazır.


NATO YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMİYOR

Bu durumun ise, Almanya'nın kriz durumuları için 82 uçağını savaşa hazır tutma yönündeki NATO yükümlüğünü yerine getiremediği anlamına geldiği vurgulanıyor

SADECE 4 ADET EUROFİGHTER'E YETECEK FÜZE VAR"

DW İngilizce'nin yansıttığı haberde söz konusu sorunun Alman Hava Kuvvetleri'nin karşı karşıya olduğu tek sorun olmadığı belirtilirken elinde sadece 4 adet Eurofighter'e savaşa hazır koruma getirmek için yeterli füze olduğuna da dikkat çekiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.05.2018 16:26
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlman Hava KuvvetleriEurofighter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görünmez kaza! 3 yaşındaki çocuk tren yoluna düştü
Görünmez kaza! 3 yaşındaki çocuk tren yoluna düştü
3 kulak, 8 ayakla doğdu diye tüm köy halkı tapıyor!
3 kulak, 8 ayakla doğdu diye tüm köy halkı tapıyor!
ABD’den İran’a yalancı çıkışı
ABD’den İran’a yalancı çıkışı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim