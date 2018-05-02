Almanya'nın askeri kabiliyeti hakkında şok iddia

Habere göre, uçakların savunma sistemindeki teknik bir sorun nedeniyle Alman ordusunun elindeki 128 adet Eurofighter savaş uçağının sadece 10'u, savaşa hazır.
NATO YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMİYOR
Bu durumun ise, Almanya'nın kriz durumuları için 82 uçağını savaşa hazır tutma yönündeki NATO yükümlüğünü yerine getiremediği anlamına geldiği vurgulanıyor
SADECE 4 ADET EUROFİGHTER'E YETECEK FÜZE VAR"
DW İngilizce'nin yansıttığı haberde söz konusu sorunun Alman Hava Kuvvetleri'nin karşı karşıya olduğu tek sorun olmadığı belirtilirken elinde sadece 4 adet Eurofighter'e savaşa hazır koruma getirmek için yeterli füze olduğuna da dikkat çekiliyor.
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