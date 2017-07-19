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Almanya'dan gurbetçilere çirkin teklif!

Almanya, çifte vatandaşlık hakkına sahip gurbetçilerin “Türkiye’de, gözaltına alınır ya da tutuklanırsak Alman devletinin bize sahip çıkmasını istiyoruz” şeklinde dilekçe doldurup vermelerini istedi

Almanya'dan gurbetçilere çirkin teklif!

Almanya, çifte vatandaşlık hakkına sahip gurbetçilerin “Türkiye’de, gözaltına alınır ya da tutuklanırsak Alman devletinin bize sahip çıkmasını istiyoruz” şeklinde dilekçe doldurup vermelerini istedi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:13
Almanya'dan gurbetçilere çirkin teklif!
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ALMANYA'DAKİ yerel yönetimlerin Türklere, "Biz Türkiye'ye gidiyoruz, gözaltına alınır ya da tutuklanırsak Alman devletinin bize sahip çıkmasını istiyoruz" şeklinde dilekçe doldurup vermeleri teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Böylece Almanyalı Türklerin gözünde 'Türkiye'de herkesin tutuklanma riski taşıdığı' şeklinde bir algı oluşturmayı hedefleyen FETÖ güdümündeki Almanya'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. FETÖ'cü hainleri devlet koruması altına alan Almanya'nın bu çirkin teklifine Türkler büyük tepki gösteriyor. Yerel kaynaklar, FETÖ'cülerin Türkler arasında Almanya yerel yönetiminin teklifini dillendirdiğini, bir korku oluşturma gayretinde olduklarını ifade etti.

FETÖ GÜDÜMÜNDEKİ ALMANYA

Türkiye'den kaçan FETÖ'cü 220 haine kucak açan, bununla da yetinmeyip Almanya'da şirket kurup, kolaylıkla oturma izni veren Alman hükümeti, terör örgütünün lobi faaliyetleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürüyor. MİT'in, Almanya'daki FETÖ'cüleri Alman İstihbaratı BND'ye liste halinde sunması ile başlayan süreç, Almanya'nın bu isimlere 'izleniyorsunuz Türkiye'ye girerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz' şeklindeki uyarısıyla devam etmişti.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 11:12
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFetöHain
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