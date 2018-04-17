Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırım anıtı

ALMANYA'NIN Köln kentinde yasadışı olarak Sözde Ermeni soykırımını temsil eden bir anıt dikildi. Stefan Kaiser ve Max Scholz adlı iki Alman tarafından yasadışı olarak dikilen anıtı belediye görevlileri ve polis kaldırmak için beklerden mahkemeden kaldırılamayacağı yönünde haber geldi. Şehir parlamentosundaki bazı politikacıların yasadışı şekilde dikilen anıtın resmi olarak kalabilmesi için konuyu meclis gündemine getirecekleri belirtildi.
200 kilo ağırlığında, 1.5 metre yüksekliğindeki olan anıt, piramit şeklinde tasarlanmış. Tepesinde bir adet çatlamış nar bulunan yasadışı anıtın üzerinde ise Türkçe, Ermenice, Almanca ve İngilizce “Bu acı hepimizin” yazıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.