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Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırım anıtı

Almanya’nın Köln kentinde iki Alman tarafından yasadışı olarak sözde Ermeni soykırım anıtı dikildi

Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırım anıtı

Almanya’nın Köln kentinde iki Alman tarafından yasadışı olarak sözde Ermeni soykırım anıtı dikildi

17 Nisan 2018 Salı 21:21
Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırım anıtı
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ALMANYA'NIN Köln kentinde yasadışı olarak Sözde Ermeni soykırımını temsil eden bir anıt dikildi. Stefan Kaiser ve Max Scholz adlı iki Alman tarafından yasadışı olarak dikilen anıtı belediye görevlileri ve polis kaldırmak için beklerden mahkemeden kaldırılamayacağı yönünde haber geldi. Şehir parlamentosundaki bazı politikacıların yasadışı şekilde dikilen anıtın resmi olarak kalabilmesi için konuyu meclis gündemine getirecekleri belirtildi.
200 kilo ağırlığında, 1.5 metre yüksekliğindeki olan anıt, piramit şeklinde tasarlanmış. Tepesinde bir adet çatlamış nar bulunan yasadışı anıtın üzerinde ise Türkçe, Ermenice, Almanca ve İngilizce “Bu acı hepimizin” yazıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KölnSoykırımErmeniAlmanya
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