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Almanya’da Türkiye’de basının durumu tartışıldı

Hamburg’da Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Kültür Forumu Derneği ve Esnaf Birliği tarafından düzenlenen açık oturumda darbe girişimi sonrası Türkiye’de basının durumu ele alındı

Almanya’da Türkiye’de basının durumu tartışıldı

Hamburg’da Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Kültür Forumu Derneği ve Esnaf Birliği tarafından düzenlenen açık oturumda darbe girişimi sonrası Türkiye’de basının durumu ele alındı

29 Eylül 2016 Perşembe 15:56
Almanya’da Türkiye’de basının durumu tartışıldı
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ALMAN Gazeteciler Birliği (DJV), Kültür Forumu Derneği ve Esnaf Birliği tarafından ortaklaşa organize edilen açık oturuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Frank Überall (DJV Genel Başkanı), Amke Dietert (Amnesty International) ve Ahmet Külahçı (Hürriyet Avrupa) katıldılar. Kampnagel Tiyatrosu salonunda düzenlenen açık oturumu gazeteci Hans-Jürgen Börner yönetti. 
Frank Überall darbe girişimini demokrasiye inanan herkesin lanetlemesi gerektiğini ifade ederek,“Ancak darbe girişimi sonrası çok sayıda basın mensubunun gözaltına alınmasını tasvip edemeyiz. Türkiye’de çok sayıda meslektaşım ile irtibat halindeyim. Hepsi ölçüsüz bir baskıdan şikayetçi„ dedi. Amnesty International’den Amke Dietert, hükümetin darbecilerle birlikte muhalif basını da hedef aldığını öne sürerek, en küçük eleşrinin dahi darbeye destek vermekle eş anlamda yorumlanarak, takibate neden olduğunu iddia etti.
Ahmet Külahçı, Batının Türkiye’de yaşananları objektif değerlendirmediğini, çifte standartlı yaklaştığını kaydetti. Hiç bir basın mensubunun sadece yazdıklarından ötürü takibata uğramasının kabul edilemeyeceğini sözlerine ekleyen Külahçı, “Tablo Batının çizdiği gibi karanlık değil. Halen Türkiye’de muhalif, araştırmacı basın var. Darbenin başarısız olmasındaki en büyük rol belki de basının„dedi. Külahçı, terör saldırıları sonrası Fransa’da alınan önlemlerle Türkiye’de darbe girişimi sonrası alınan aynı önlemler konusunda Batı medyası taraflı bir tutum ortaya koyduğunu belirtti.
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