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Almanya'da tarihi seçim: İşte sonuçlar...

Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı

Almanya'da tarihi seçim: İşte sonuçlar...

Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı

24 Eylül 2017 Pazar 19:18
Almanya'da tarihi seçim: İşte sonuçlar...
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ALMANYA'DA bugün yapılan genel seçimden sandık çıkış  anketlerine göre Başbakan Angela Merkel’in liderliğinden Hristiyan Demokrat Parti  (CDU) birinci çıktı. 
 
Almanya’da yaklaşık 61,5 milyon seçmenin oy kullandığı genel  seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00’de sona erdi.
 
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış  anketine göre CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan  Sosyal Birlik Partisi (CSU) toplam yüzde 32,5 oranında oy aldı. Koalisyon ortağı  Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 20'de kaldı.
 
Koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU ile SPD 2013’de yapılan son  seçimlere göre oy kaybetti.
 

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Son Güncelleme: 24.09.2017 19:19
Anahtar Kelimeler:
Hristiyan Demokrat Birlik PartisiMerkelAlmanya
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