Almanya'da savaş uçağı düştü

ALMANYA'DA bölgesel yayın kuruluşu SWR'nin aktardığına göre, Almanya'nın Trier şehrine yakın ıssız bir yerde bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Edinilen bilgilere göre pilot, fırlatma koltuğuyla kendini kurtarmayı başardı.

