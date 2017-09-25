Almanya’da ırkçı partide ilginç gelişme

PETRY açıklamayı bugün düzenlediği basın toplantısında yaptı. Basın mensuplarının karşısına çıkan Petry, “AfD ile parlamentoda oturmamaya karar verdim. Partinin meclis grubunda yer almayacağım” dedikten sonra salonu hızla terk etti.

Petry’nin açıklaması sonrasında partinin eşbaşkanlarından Jörg Meuthen, “Bu konu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Resmen bombayı patlattı” ifadesini kullandı. Petry’nin açıklaması parti içerisinde şok etkisi yaratırken, bu açıklamanın ardından “AfD’de aylardır bir iç rekabet ve mücadele vardı” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sandıktan oyların %12.6’sını alarak çıkan AfD tarihinde ilk defa Bundestag’a 94 koltukla gelmişti.