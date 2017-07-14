Almanya'ya sığınma başvurusu darbe öncesi seviyeye geriledi

FUNKE medya grubunun Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine dayandırdığı habere göre, geçen yıl 4 bin 400'ü Kürt kökenli olmak üzere, 5 bin 742 Türk vatandaşı Almanya'dan sığınma başvurusunda bulundu.Bu yılın ilk 6 ayında ise, 3 bin 206 Türk vatandaşı Almanya'ya sığınma başvurusu yaptı. Darbe girişiminin ardından hızla artan sığınma başvuruları, haziran ayı itibariyle yeniden eski seviyesine döndü. BAMF verilerine göre, haziranda sığınma başvurusu yapanların sayısı 448'e geriledi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 209'u diplomat, 205'i de diğer devlet görevlisi olmak üzere 414 üst düzey devlet görevlisi Almanya'ya sığınmıştı.