Almanya Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Schaefer, Türk Büyükelçi'ye çok açık bir dille tutuklanan insanhakları aktivisti Peter Steudtner'in zaman kaybetmeden serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı.Dışişleri sözcüsü Schaefer, Peter Steudtner'in terör örgütüyle bağlantısı olduğu suçlamasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Başbakan Merkel'in sözcüsü Seibert de Peter Steudtner'in tutuklanmasını kınadıklarıını ve derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.
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