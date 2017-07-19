Almanya Türk Büyükelçiyi görüşmeye çağırdı

BİLD gazetesinin aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiye insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasının Almanya açısından kabul edilemez olduğunun net bir dille aktarıldığını söyledi.

Öte yandan Kuzey Denizinde tatilde bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in konunun ciddiyeti bakımından tatilini yarıda keserek, yarın Berlinde temaslarda bulunacağını aktaran gazete, Almanya'nın son gelişmelere tepki olarak Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarına gitmeyin çağrısında bulunabileceğini öne sürdü. Böyle bir kararın Türkiye turizmini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

Spiegel Online ise, bu sabah gerçekleşen görüşmenin çok kısa sürdüğünü ve Türk Büyükelçinin durumunun ciddiyetini kavradığını ve Ankaraya Almanyanın beklentilerini aktaracağını söylediğini yazdı.