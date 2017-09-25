Almanya seçimini yaptı! Aşırı sağ patladı

ALMANYA'DA 2005 yılından beri ülkeyi iki farklı koalisyonla başbakan olarak yöneten Hristiyan Demokrat Parti lideri Angela Merkel, ilk sonuçlara göre partisini açık ara birinci çıkarmayı başarsa da büyük oy kaybetti. Irkçı parti AfD ise oyların yüzde 13.2'sini alıp 3. büyük parti olarak büyük şok yaşattı.

61.5 milyon kayıtlı seçmenden öğlen saatlerine kadar ancak yarısı sandığa gitmişti. Merkel'in, Bavyeralı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) destekli partisi CDU/CSU oyların yaklaşık yüzde 33.5'ini aldı. CDU/CSU'nun 2013'teki oy oranı 41.5'tu. Bu sonuçlarla Merkel'in partisi 221 vekillikte kaldı. Bir önceki seçimlere oranla 90 vekillik daha az kazandı.

SPD'DE TARİHİ VE ŞOK DÜŞÜŞ

2005- 2009 dönemi ile 2013- 2017 arası Merkel'le koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), 2013'te 25.6 olan oy oranını koruyamadı ve yüzde 21'e geriledi. Milletvekili sayısı da 193'ten 139'a indi. Böylece SPD lideri Martin Schulz da, Merkel'in CDU/CSU'su dışında başka bir partiyle ortaklık kurma şansı bulamadı.

2013 yılında büyük bir şok yaşayarak oylarını yüzde 4.7'ye düşürmüş olan Hür Demokrat Parti (FDP), bu kez göçmen karşıtı ve özellikle de çifte vatandaşlık karşıtı söylemleriyle halkın karşısına çıkmıştı. FDP, oylarınıyüzde 10'a çıkardı ve 66 sandalye elde etti. 631 sandalyeli mecliste, çoğunluk için 316 oy gerekiyor. CDU/CSU ile FDP bu sayıya ulaşamıyor.

Doğrudan seçilenlerle birlikte 631 sandalyeye ulaşacak olan mecliste, böylece hükümeti kuracak çoğunluk olarak, CDU/CSU- SPD ortaklığı ya da CDU/CSU- FDP- Yeşiller ortaklığı gündeme gelecek. Mecliste sandalye sayısının yaklaşık 631 olması bekleniyor.

DİĞER KOALİSYON SEÇENEĞİ

Türk kökenli Cem Özdemir'in eşbaşkanı olduğu Yeşiller Partisi son seçimlerde yüzde 8 olan oy oranını, bu seçimde biraz artırdı ve yüzde 9.2‘ye yükseltti. Ancak bu durum, SPD ile olası bir iktidar kurmaya yeterli olmadı. Her iki partinin toplam oyu, CDU/CSU'nun oy oranına göre yüzde 30 oldu.

Schröder döneminde SPD'den kopanlarca kurulan ve Doğu Almanya'daki Sosyalist Parti ile birleşen Sol Parti 9‘da kaldı.

IRKÇI PARTİNİN OYLARI YÜKSELDİ



Aşırı sağcı ırkçı bir politika güden, göçmen ve yabancı karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD), 2013 seçimlerinde yüzde 4.8 olan oy oranını, büyük sıçramayla 13,2‘ye çıkardı ve meclise giren 6. Parti oldu. Böylece, II. Danya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir ırkçı parti meclise girdi. Ancak, daha önce hem CDU/CSU hem de SPD, AfD ile ortaklık kurmayacaklarını açıklamıştı. AfD, FDP, Yeşiller ve Sol Parti'yi de geçtiği için, CDU/CSU- SPD hükümeti kurulursa, ana muhalefet partisi konumunda yükselmiş olacak.

EZAN YASAĞI VE YABANCI KARŞITI

Euro karşıtı bir politikayla doğan AfD, Almanya’daki camilere ve derneklere maddi yardım yapmasına karşı çıkıyor; bazı aşırı sağcı politikacılar ezanlara yasak getirilmesi ve imamların güvenlik taramasından geçmesini öneriyor. AfD’nin kurucularından Gauland, seçimlerden sonra zafer konuşmasını yapan ilk lider oldu.

299 seçim bölgesinde sandığa gidenler ilk oylarını bölgelerindeki milletvekili adaylarına, ikinci oylarını da seçtikleri partiye verdi. FDP, daha güçlü meclise girip Merkel'le ortaklık kurabilmek için, ikinci oyları istemişti. 42 partinin katıldığı seçimde, 4 bin 828 aday yarıştı, bunların arasında 92 de Türk kökenli vardı. Türk kökenli 720 bin seçmenin katılım oranı ise bilinmiyor.

MECLİSTE KOLTUK DAĞILIMI

631 koltuklu federal mecliste son yapılan seçimlerde partilerin aldığı oy oranına göre sandalye dağılımı şu şekilde oluşuyor.

-Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 32.9 oy oranı sandalye sayısı 220

-Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 20.2 oy oranı ve sandalye sayısı 138

-Almanya için Alternatif Partisi yüzde 13.3 oy oranı ve sandalye sayısı 87

-Liberal Parti FDP yüzde 10.5 oy oranı ve sandalye sayısı 65

-Yeşiller Die Grüne yüzde 9.3 oy oranı ve sandalye sayısı 62

-Sol Parti Die Linke yüzde 9.0 oy oranı ve sandalye sayısı 59

ANKETLER NE DİYORDU?

Seçim öncesi yapılan anketler, Merkel'in liderliğini yaptığı CDU/CSU'nun oyların yaklaşık 34'ünü alacağını gösteriyordu. INSA şirketinin Alman Bild gazetesi için yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre seçimde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yüzde 34, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 21, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yüzde 13, Sol Partinin yüzde 11, Hür Demokratların (FDP) yüzde 9 ve Yeşillerin yüzde 8 oy alması bekleniyordu.