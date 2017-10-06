Almanya'nın birleşmesi resepsiyonla kutlandı

ALMANYA'NIN Antalya Konsolosu Martin Metter, Barınaklar Bulvarı üzerindeki Alman Konsolosluğu'nda resepsiyon düzenledi. Almanya'da 27 yıl önce Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla doğu ve batının birleşmesini kutladıklarını hatırlatan Metter, Antalya'da da buna yönelik kutlama yaptıklarını söyledi. Resepsiyonda konuklarını kapıda karşılayan Metter, Türk ve Alman bayraklarının yer aldığı pastayı keserek konuklarına ikram etti. Her iki ülkenin milli marşlarının okunduğu resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Metter, "Bazen sıkıntılar olsa da her iki ülkenin ilişkileri mükemmeldir. Türkiye, Almanya için çok önemli bir partnerdir. Geleceğe iyimser bakalım ve işbirliğine devam edelim" dedi. Konsolos Metter, bu yıl Antalya'daki bu görevinin sona ereceğini davetlilerle paylaştı.
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