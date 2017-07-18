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Almanya, Konya üssü için NATO'dan yardım istedi

Almanya Federal Cumhuriyeti Meclis Silahlı Kuvvetler ombudsmanı Hans-Peter Bartels NATO'den Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretiyle ilgili anlaşmazlıkta Almanya'ya yardımcı olmasını talep etti. Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise Eylül ayına kadar ziyarete izin verilmemesi durumunda Almanya'nın üsten çekilmeyi tartışması gerektiğini açıkladı

Almanya, Konya üssü için NATO'dan yardım istedi

Almanya Federal Cumhuriyeti Meclis Silahlı Kuvvetler ombudsmanı Hans-Peter Bartels NATO'den Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretiyle ilgili anlaşmazlıkta Almanya'ya yardımcı olmasını talep etti. Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise Eylül ayına kadar ziyarete izin verilmemesi durumunda Almanya'nın üsten çekilmeyi tartışması gerektiğini açıkladı

18 Temmuz 2017 Salı 10:26
Almanya, Konya üssü için NATO'dan yardım istedi
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BARTELS 'Passauer Neueste Nachrichten' gazetesine verdiği demeçte 'NATO'nun acilen konuyla ilgilenip ziyaretin yasaklanmasının kabul edilemeyeceğini açıklaması gerektiğini' söyledi. Bartels Türkiye'nin kararını değiştirmemesi durumunda NATO üssünün başka bir ülkeye nakledilmesini talep etti. Konya'da terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi destekleyen erken uyarı donanımlı AWACS uçakları üslendiriliyor.Türk hükümeti ikili ilişkilerdeki gerginliği gerekçe göstererek NATO üssündeki Alman askerlerine yapılması planlanan ziyaretin ertelenmesini istemişti.Alman Sosyal Demokrat Parti'nin savunma politikası sözcüsü Rainer Arnold "Eylül ayındaki Federal Meclis Genel Kuruluna kadar Konya'daki askerleri ziyaret etmek mümkün olmadığı takdirde NATO ile Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi konusunu görüşmemiz gerekir", dedi. 'Passauer Neueste Nachrichten' gazetesine konuşan Arnold, 'İş ciddileştiği takdirde derhal tepki gösterebilmek açısından Federal hükümetin NATO ile yeni bir üs bulunması için görüşmesi gerektiğini' belirtti.

'ZİYARET SADECE ERTELENDİ'

NATO'yu eleştiren Arnold, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in İncirlik anlaşmazlığını Türkiye ile Almanya arasındaki görüş ayrılığı olarak değerlendirmesi hataydı. Bundan bir bütün olarak etkilenen NATO Erdoğan'ın davranışını kabul edemez", dedi. Sosyal demokrat milletvekili keşif uçuşlarının Almanya'nın katkısı olmadan da yapılabileceğini ve AWACS'ların Yunanistan ya da Kıbrıs'ta da üslendirilebileceğini söyledi.Alman hükümet sözcüsü Seibert Konya ziyaretinin iptal edilmeyip sadece ertelendiğini ve federal hükümetin NATO dahil olmak üzere çeşitli kanallardan başlattığı girişimle ziyaretin mümkün kılınmasına çalıştığını açıklamıştı.Türkiye'nin İncirlik'teki Alman birliğinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine izin vermemesi üzerine birliğin Ürdün'deki bir üsse nakledilmesi kararlaştırılmıştı.

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NATOAlmanyaAlman
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