Almanya'dan küstah Türkiye açıklaması!

ALMANYA Ekonomi Bakanlığı’ndan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel "Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor" dedi. Sözcü Dubel açıklamasının devamında AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" dedi.
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