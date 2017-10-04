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Almanya'dan Katalonya referandumu açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: “Siyasi alanda orada olan her şeyde hukukun üstünlüğüne saygı duyulması önemli"

Almanya'dan Katalonya referandumu açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: “Siyasi alanda orada olan her şeyde hukukun üstünlüğüne saygı duyulması önemli"

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:09
Almanya'dan Katalonya referandumu açıklaması
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ALMAN Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın  İspanya’daki gelişmeleri yakından takip belirterek hukukun üstünlüğüne saygı  duyulması gerektiğini söyledi. 
 
Seibert, bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın, İspanya ile  yakın bağları olduğunu belirtti. 
 
“Bundan dolayı Federal Hükümet gelişmeleri yakından takip ediyor.  İspanya’nın istikrarıyla yakından ilgiliyiz. Siyasi alanda orada olan her şeyde  hukukun üstünlüğüne saygı duyulması önemlidir.” diyen Seibert, İspanya’da  yaşananların aşikar olduğunu ifade etti. 
 
Seibert, konunun çözümünün anayasal çerçevede olması gerektiğini  kaydetti. 
 
Seibert, “Şansölye Merkel herhangi bir arabulucuk yapmak için çaba  sarf etmiyor. Bu İspanya’nın iç meselesidir.” değerlendirmesinde bulundu. 
 
Seibert, referandum sırasında polisin tutumuna ilişkin yorum yapmadı.
 
Toplantıda bir gazetecinin başka ülkelerde benzeri durumlar  yaşandığında polis şiddetine yönelik Almanya'dan açıklamalar yapıldığının  hatırlatılması üzerine hükümet sözcüsü bu konuya cevap vermekten kaçındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKatalonya Referandumu
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