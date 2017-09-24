Almanya'daki seçimlerden Erdoğan ve Gomis'e oy çıktı

ALMANYA'DA seçmenler bugün Federal Meclis (Bundestag) üyelerini belirlemek için sandık başında.

Berlin Postası'nın haberine göre Bir Türk seçmen oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını yazdı. Oy pusulasının fotoğrafını çekip haber ajanslarına gönderen şahıs, Erdoğan'a ithafen yazdığı notta şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sandık başında seçim pusulasında Türkiye'ye dostluğu destekleyen bir parti bulamadım. Almanya'nın güneyinde yaşadığım için de ADD'ye o verme imkanım olmadı. Bunun için sizin adınızı yazarak tepkimi ortaya koydum" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Galatasaray'ın oyuncusu Bafetimbi Gomis'in ismi de bir seçmen tarafından seçim pusulasının üzerine yazıldı.