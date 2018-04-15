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Almanya'da trende tecavüz skandalı

Almanya'da Münih deplasman maçından dönen Borussia Mönchengladbach taraftarının yer aldığı trende bir kıza tecavüz edildi. Olayın ardından trendeki tüm yolcular gözaltına alındı

Almanya'da trende tecavüz skandalı

Almanya'da Münih deplasman maçından dönen Borussia Mönchengladbach taraftarının yer aldığı trende bir kıza tecavüz edildi. Olayın ardından trendeki tüm yolcular gözaltına alındı

15 Nisan 2018 Pazar 20:10
Almanya'da trende tecavüz skandalı
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MÜNİH maçından dönen taraftarların yer aldığı İsviçre Demiryolları'na ait trende Bonn şehrinde yaşayan 19 yaşındaki bir genç kıza Baden-Württemberg istikametinde tecavüz edildiği ifade edildi. Genç kızın polisi aramasının ardından tren Flörsheim am Main'da durduruldu. Federal polis ekipleri, tren Mönchengladbach'a gelinceye kadar trende arama yaptı. Tren Mönchengladbach'a geldiğinde tüm yolcuların kimlikleri alınarak, olayın yaşandığı trenin içerisindeki tuvalette Federal polis tarafından adli tıp araştırması yapıldı. Daha sonra tren incelenmek üzere depoya çekildi. Polis ve savcılık, trendeki 750 yolcu arasından bir şüpheliyi tespit ettiklerini belirterek, soruşturmanın selameti açısından detaylı bilgi vermedi. 

Son günlerde yaşanan tecavüz ve sarkıntılık olayları, uluslararası yolcu trenlerinde güvenlik sorununu gündeme getirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTrenSkandalMünih
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