Almanya'da seçim sonrası Merkel arayışta

SEÇMENDEN açık bir şekilde hükümeti kurma görevini aldıklarını ve mecliste en güçlü grubu oluşturacaklarını ifade eden Angela Merkel, hükümet kurma arayışlarıyla ilgili de "Hem FDP, hem Yeşiller ve şunu da ekliyorum hem de SPD ile görüşme yollarını arayacağız. Almanya’nın istikrarlı ve iyi bir hükümet kurması önemli. SPD’nin sözlerini duydum ancak temasta kalmak lazım" ifadesini kullandı.

Seçimlerde 1,3 milyon seçmeni FDP’ye, 1 milyon seçmeni de Almanya için Alternatif (AfD) partisine kaybettiklerine işaret eden Merkel, AfD'ye giden seçmeni iyi politika yaparak ve sorunları çözerek geri kazanmaya çalışacaklarını kaydetti.

Merkel, erken seçim söylentilerine karşı da "Seçmen bize bir görev verdiyse bunu uygulamamız lazım." şeklinde konuştu.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz ise kendi parti yönetimiyle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, SPD’nin, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisiyle koalisyon hükümeti kurmayacağını söyledi.

Schulz, Başbakan Merkel'in, SPD ile görüşmek istediğinin hatırlatılması üzerine, Merkel’in kendisini aramak yerine başkasını arayarak vaktini daha kullanacağını bildirdiğini belirtti.

Almanya’da dün yapılan genel seçimlerde hükümeti oluşturan CDU/CSU ve SPD ciddi oy kaybı yaşamıştı.

