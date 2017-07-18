Almanya'da NSU davasında sona yaklaşılıyor

ALMANYA'DA 2000-2007'de 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında sona yaklaşılıyor.

Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, bugün Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde yapılan 373. duruşmada, Federal Başsavcı Herbert Diemer’e esas hakkındaki mütalaayı sunmaya hazır olup olmadığını sordu.

Diemer de bugün delillerin toplanmasının tamamlanması durumunda yarın sunumuna başlamaya hazır olduğunu ve bunun tahminen 22 saat süreceğini ifade etti.

Başsanık Beate Zschape'nin avukatları, Başsavcı Diemer'in sunumunun kapsamlı olacağını belirterek, kayda alınmasını talep etti. Bu talebe davada yargılanan diğer sanıkların avukatları da katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Götzl, Diemer'in esas hakkındaki mütalaayı sunmasının ardından müdahil avukatlara, daha sonra savunma avukatlarına söz verileceğini ifade ederek, bunun muhtemelen adli tatilden sonra yapılacağını söyledi.

Başsavcı Diemer'in mütalaasını adli tatilin başlayacağı 1 Ağustos'a kadar tamamlaması, müdahil ve savunma avukatlarına ise eylül ayında söz verilmesi bekleniyor.