Almanya'da fırtına: 7 ölü

ALMAN meteoroloji kurumu, Xavier fırtınasının saatteki hızının zaman zaman 180 kilometreyi bulduğunu duyurdu. Kuzey Almanya’daki birçok şehirde şiddetli fırtına ve yağışlar sonucu toplu taşıma seferlerinin iptal olması nedeniyle çok sayıda kişi okul ve iş yerlerinden evlerine ulaşamadı. Fırtınada demir yollarının büyük hasar gördüğü için seferlerin tamamen durdurulduğunu duyurdu.

Berlin ve Hamburg'da da banliyölere tren seferleri iptal edildi. Berlin Havalimanında uçaklar gecikmeli olarak kalkış ve iniş yapıyor.

Berlin itfaiyesi kent genelini afet acil durum bölgesi ilan etti. Hamburg itfaiyesi de halka fırtına nedeniyle evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yaptı. 7 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı ölümcül kazaların fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesinden meydana geldiği kaydedildi.