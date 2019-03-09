Almanya'da FETÖ'ye tokat! Proje durduruldu

Terör örgütünün dinler arası diyalog projesi, arsa sahibi Catherine Dussmann'ın çekilmesiyle durdu. Dussmann, "Dinler arası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem" dedi.

Almanya'da FETÖ'ye tokat! Proje durduruldu
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ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de üç dinin ibadethanelerini  bir araya getirmek için planlanan "House of One - Bir Ev" projesi, arsa sahibinin  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) projede yer almasını gerekçe göstererek  çekilmesi nedeniyle durduruldu. 
Petri Meydanı'nda yapılması planlanan projenin geleceğinin, arsa  sahibinin çekilmesiyle "belirsiz bir hal aldığı" ifade edildi.
 
Yerel basında yer alan haberlere göre, arsa sahibi Berlinli girişimci  Catherine Dussmann, çekilme sebebini "projeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin  katılmaması ve bu örgütün Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu  tutulmasını" gerekçe gösterdi.
 
Dussmann yaptığı açıklamada, "Dinlerarası diyalog ve anlayışı teşvik  etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem." dedi.
 
Berliner Zeitung'da konuyla ilgili yayımlanan haberde, Dussmann'ın  Berlin'in bir diyalog alanına ihtiyacı olduğu için başta bu projeye ikna olduğu  belirtilirken, projeye Müslüman cemaat ve dini grupların destek vermediği, sadece  "Marjinal Gülen grubunun" katılmasının projeyle ilgili şüphe yarattığı ifade  edildi.
 
Haberde FETÖ'nün diğer Müslümanlar ve cami dernekleri tarafından  dışlandığı vurgulanırken, bu grubun 2016'da Türkiye'deki darbe girişimine  katıldığından şüphelenildiği belirtildi.
 
Sosyal Demokrat Partili (SPD) Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı  Michael Müller'in mütevelli heyeti başkanı olduğu projenin inşaat hazırlıkları  ocakta başlamıştı.
 
43,5 milyon avroya mal olması beklenen inşaat için şimdiye kadar 8,5  milyon avro bağış toplandı. Hayata geçirilmesi durumunda projeye Federal  Hükümetin de maddi destek vermesi planlanıyordu.

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